Unfälle : Unfall in Schleuse in Brunsbüttel: Frachtschiff rammt Schlepper

In der Großen Südschleuse in Brunsbüttel ist ein Schiff mit einem Schlepper und einem Schleusentor kollidiert. Um 9:30 Uhr lief das Frachtschiff «Thor Endeavour» von der Elbe aus mithilfe von zwei Schleppern in die Südschleuse des Nord-Ostsee-Kanals ein. In der Schleuse klemmte das Schiff den Schlepper «Bugsier 15» zwischen sich und einem Schleusentor ein. Dabei brach die Achterleine des Frachtschiffes, und am Tor wurde die Scheuerleiste beschädigt. Personen wurden bei der Kollision nicht verletzt.

Pressemitteilung vom 12.06.17

von dpa

erstellt am 12.Jun.2017 | 13:42 Uhr