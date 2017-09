Musik : Unfall beim Aufbau für Stones-Konzert

Beim Aufbau für das Konzert der Rolling Stones in Hamburg hat sich ein Arbeiter beim Sturz von einer Zuschauertribüne verletzt. Der Mann sei am Montagmorgen aus einer Höhe von sechs bis acht Metern in die Tiefe gefallen, berichtete die Feuerwehr. Rettungskräfte brachten ihn ins Krankenhaus, Lebensgefahr bestand nicht. Die Unfallursache werde das Amt für Arbeitsschutz ermitteln, sagte der Feuerwehrsprecher. Zuvor hatten Medien darüber berichtet.