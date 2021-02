Unfälle : Unfall auf A7 mit zwei Verletzten: Richtung Süden gesperrt

Wegen eines Verkehrsunfalls auf der Autobahn 7 bei Hamburg-Heimfeld ist die Autobahn Richtung Süden kurzzeitig gesperrt worden.

Hamburg | Bei dem Unfall seien zwei Menschen verletzt worden, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg. Der Feuerwehr zufolge war einer von ihnen in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste von den Einsatzkräften befreit werde...

