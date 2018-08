Kriminalität : Unbekannter schlägt Bahnmitarbeiter am Jungfernstieg nieder

von dpa

22. August 2018, 14:43 Uhr

Ein ziviler Mitarbeiter der Hamburger Hochbahn ist am U-Bahnhof Jungfernstieg von einem Mann niedergeschlagen worden. Wie ein Sprecher der Polizei sagte, hatte der Mitarbeiter nach ersten Erkenntnissen am Mittwoch den rauchenden Mann am Bahnsteig der U-Bahn-Linie U1 auf das Rauchverbot hingewiesen. Daraufhin habe der Mann dem Bahnmitarbeiter ins Gesicht geschlagen. Der Mitarbeiter sei durch den Schlag zu Boden gegangen und mit dem Kopf auf dem Bahnsteig aufgeschlagen. Der Täter flüchtete. Der Bahnmitarbeiter wurde schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.