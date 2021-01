Kriminalität : Unbekannter bricht zum Übernachten in Ferienwohnungen ein

Er bricht in Ferienwohnungen auf Sylt ein, bleibt ein paar Tage und zieht dann weiter. Die Polizei sucht einen Unbekannten, der offenbar die Corona-Ruhe auf der Insel ausnutzt.

Sylt | Ein Unbekannter macht sich die coronabedingte Tourismusflaute auf Sylt zunutze und bricht in Ferienwohnungen ein - um dort zum Teil mehrere Tage lang zu wohnen. Die Polizei berichtete am Freitag von mindestens sieben Fällen in mehreren Orten auf der Ins...

