Kriminalität : Unbekannte zerstechen Reifen an Auto von Grotes Ehefrau

Unbekannte Täter haben die Reifen am Auto der Ehefrau von Hamburgs Innensenator Andy Grote (SPD) zerstochen. Der Wagen sei seit Samstagabend im Stadtteil St. Pauli geparkt gewesen, teilte die Polizei am Dienstag mit. Am Montag sei der Schaden an allen vier Reifen bemerkt worden. Der Staatsschutz im Landeskriminalamt habe die Ermittlungen übernommen. Die Polizei sucht Zeugen.

Avatar_shz von dpa

30. Juni 2020, 17:06 Uhr

Am 13. Dezember vergangenen Jahres hatten Maskierte Farbe und Steine auf Grotes Dienstwagen geworfen, als er seinen damals zweijährigen Sohn zur Kita brachte. Einen Tag danach war ein Bekennerschreiben auf einer linksextremistischen Internet-Plattform aufgetaucht.