Kriminalität : Unbekannte werfen farbgefüllte Gläser auf Gerichtsgebäude

Unbekannte haben in Hamburg die Amtsgerichte Blankenese und Wandsbek mit farbgefüllten Gläsern beworfen und beschädigt.

Hamburg | Wie die Polizei am Freitag mitteilte, wurden gegen das Gebäude in Wandsbek zudem Steine geworfen. Es werde in alle Richtungen ermittelt, sagte ein Polizeisprecher. Der Staatsschutz habe die Ermittlungen zu der Tat, die sich in der Nacht zu Freitag ereignete, übernommen. Die Ermittler hoffen auf Hinweise aus der Bevölkerung. ...

