Literatur : Umzugsparty im Buddenbrookhaus: Wiedereröffnung wohl 2023

Mit einer Umzugsparty hat sich das Lübecker Buddenbrookhaus in eine wohl dreijährige Umbaupause verabschiedet. Bei freiem Eintritt, Kaffee und Kuchen sowie Führungen konnten die Gäste am Samstag unter anderem die Wände eines Raumes als «Gästebuch» nutzen und mit Sprüchen und Bildern versehen. Eine letzte Gelegenheit zum Abschiednehmen sollte es am Sonntag geben.

28. Dezember 2019, 15:52 Uhr

Bereits seit dem zweiten Weihnachtsfeiertag wird die Fassade des Literaturmuseums jeweils ab 19 Uhr zur Leinwand. Videoprojektionen und ein eigener Soundtrack sollen die Geschichte des Hauses und der Familie Mann lebendig werden lassen.

Von Januar an wird das Haus voraussichtlich drei Jahre lang umgebaut. Das Literaturmuseum wird um das Nachbarhaus erweitert. Der Umbau wird nach Angaben der Kulturstiftung der Hansestadt Lübeck rund 18 Millionen Euro kosten. Im neuen Buddenbrookhaus soll neben Thomas Manns berühmtem Roman «Buddenbrooks» auch dem Wirken der Schriftstellerfamilie Mann mehr Platz eingeräumt werden.