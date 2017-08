Auto : Umweltsenator dämpft Erwartungen an Dieselgipfel

Hamburgs Umweltsenator Jens Kerstan (Grüne) erhofft sich von dem Dieselgipfel an diesem Mittwoch in Berlin, dass die Politik neue Anforderungen für die deutsche Autobranche definiert. «Letztendlich haben wir ja die beklagenswerte Situation, dass sich doch im sehr breiten Maßstab die Automobilindustrie in Deutschland entschieden hat, gesetzliche Vorschriften zu ignorieren und auch wirklich fragwürdige Aktivitäten an den Tag legt», sagte Kerstan am Dienstag bei einer Veranstaltung in Hamburg.