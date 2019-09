Demonstrationen : Umweltschützer planen Aktion vor Düngerhersteller

Avatar_shz von dpa

23. September 2019, 00:52 Uhr

Die Polizei in Brunsbüttel bereitet sich auf einen Protest mehrerer Hundert Umweltschützer vor der Düngemittelfirma Yara heute vor. Die Aktivisten hatten angekündigt, in einer «Massenaktion des zivilen Ungehorsams» gegen eine der größten Stickstoff-Kunstdüngemittelfabriken in Europa zu protestieren. Eine Sprecherin der Organisation Free the Soil (etwa: Befreien wir die Böden) sagte, sie gehe von etwa 300 Protestlern aus. Die Umweltschützer sehen die Agrarindustrie als einen der größten Zerstörer des Klimas. Schon seit Donnerstag haben die Umweltschützer im nahe gelegenen Sankt Margarethen im Kreis Steinburg ein Klimacamp errichtet. Dort seien am Sonntag etwa 600 Menschen gewesen, sagte die Sprecherin. Die Polizei hat ihrerseits über 500 Polizisten zusammengezogen.