Umwelt : Umweltminister streiten um Änderungen am Klimapaket

Auf ihrer Herbsttagung in Hamburg haben die Umweltminister der Länder am Freitag über das Klimapaket der Bundesregierung gestritten. «Wir sind aber dabei, an zwei, drei Punkten sehr konstruktiv darum zu ringen, eine gemeinsame Position zu finden», sagte Hamburgs Umweltsenator Jens Kerstan (Grüne) am Rande der Beratungen. Um welche Punkte es geht, wollte der Vorsitzende der Ministerrunde nicht sagen.

Avatar_shz von dpa

15. November 2019, 11:44 Uhr

Im Bundesrat hatten in der vergangenen Woche vor allem die Länder mit grüner Regierungsbeteiligung Kritik am Klimapaket angemeldet. Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann hatte gesagt, was die Bundesregierung vorgelegt habe, sei «weder schnell noch wirksam genug». Alle Grünen, die in Regierungen beteiligt seien, lehnten den vorgeschlagenen CO2-Preis als zu niedrig und damit unwirksam ab.

Die Abgabe soll ab 2021 zunächst 10 Euro pro Tonne Kohlendioxid betragen und bis 2025 auf 35 Euro steigen. Der CO2-Preis soll fossile Heiz- und Kraftstoffe verteuern, damit Bürger und Industrie klimafreundliche Technologien kaufen und entwickeln. Eckpunkte des Klimaschutzprogramms 2030 sollen am Freitag vom Bundestag beschlossen werden.