Umwelt : Umweltminister beraten über CO2-Steuer und Umgang mit Wölfen

Die Diskussion um die Einführung einer CO2-Steuer und der Umgang mit dem Wolf sind Schwerpunkte der Umweltministerkonferenz heute in Hamburg. Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) hatte sich für eine CO2-Steuer auf fossile Brennstoffe ausgesprochen, um die deutschen Klimaziele doch noch zu erreichen, stößt damit in der großen Koalition aber auf Skepsis. Mit den Einkünften will sie die Bürger an anderer Stelle entlasten.

von dpa

09. Mai 2019, 02:40 Uhr

Neben dem Klimaschutzgesetz des Bundes und der Energiewende ist die Düngeverordnung weiteres Thema der Konferenz. Auch die Frage, wie mit der Rückkehr des Wolfs umgegangen werden soll, wird die Minister wieder beschäftigen. Bauernverbände und Weidetierhalter wollen vor dem Tagungshotel in Harburg demonstrieren und auf ihre Probleme mit dem Wolf aufmerksam machen. Hamburg hat derzeit den Vorsitz der Umweltministerkonferenz. Beschlüsse kann die Konferenz nur einstimmig fassen.