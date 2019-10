Katastrophenschutz : Umweltminister Albrecht besichtigt Deichverstärkung

Avatar_shz von dpa

04. Oktober 2019, 01:46 Uhr

Schleswig-Holstein hat beim Küstenschutz an der Nordsee nachgerüstet. Die Deichverstärkung bei Dagebüll im Kreis Nordfriesland ist nun fertig, und Umweltminister Jan Philipp Albrecht (Grüne) kommt heute zur Besichtigung. In Schleswig-Holstein stehen an der Nordseeküste 305 Kilometer Deich an vorderster Front. Zusätzlich wird über die Hälfte der Küstenniederungen durch eine insgesamt rund 340 Kilometer lange zweite Deichlinie geschützt. An der Ostseeküste schützen insgesamt 121 Kilometern Deich vor Überflutungen. Dazu kommen weitere Küstenhochwasserschutzanlagen.