Theater : Umjubelte Saisonpremiere der Karl-May-Spiele Bad Segeberg

Wildes Indianergebrüll, dramatische Kämpfe, brennende Häuser und ein bisschen Romantik - bei bestem Sommerwetter und vor einem begeisterten Publikum sind die norddeutschen Karl-May-Spiele in ihre neue Saison gestartet. Vor mehr als 7500 Zuschauern feierte das Stück «Unter Geiern - Der Sohn des Bärenjägers» am Samstag in Bad Segeberg seine Premiere. Unter den Gästen waren auch Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU), der langjährige Winnetou-Darsteller Jan Sosniok und weitere bekannte norddeutsche Schauspieler.

von dpa

30. Juni 2019, 08:24 Uhr

Die erste Aufführung der 68. Saison wurde mit viel Applaus und Jubel-Ausrufen quittiert. Vor allem Neu-Winnetou Alexander Klaws und die Kalkbergs-Debütanten Larissa Marolt («Austria's next Topmodel»), Raúl Richter («Gute Zeiten, schlechte Zeiten») sowie die Reiterkomparsen und das Stuntteam bekamen für ihre Auftritte viel Beifall. Insgesamt gehören mehr als 80 Darsteller, Stuntleute und Komparsen sowie etwa 25 Pferde zum Ensemble.

Seit 1952 werden im Kalkbergstadion von Bad Segeberg Karl Mays Abenteuerromane auf die Bühne gebracht. Seit 1996 zeichnet Regisseur Norbert Schultze jr. verantwortlich für die Inszenierungen. Die Saison 2019 wird seine letzte sein.