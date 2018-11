Unfälle : Umgekippter Laster blockiert A 7: Fahrer eingeklemmt

Auf der Autobahn 7 bei Neumünster ist am Mittwoch ein Lastwagen verunglückt. Der slowenische Lastzug war nach Angaben der Polizei am Mittag von der Fahrbahn abgekommen und umgekippt. Dabei wurde der 59 Jahre Fahrer eingeklemmt. Er konnte erst nach fast zwei Stunden aus dem Fahrzeug befreit und in ein Krankenhaus gebracht werden, wie die Polizei berichtete. Lebensgefahr bestehe aber nicht. Nach bisherigen Ermittlungen hatte der Fahrer mit seinem Gespann ein Sicherungsfahrzeug berührt und die Gewalt über den Lastzug verloren.

von dpa

28. November 2018, 17:03 Uhr

Die Bergungsarbeiten sollten nach Angaben der Polizei bis in die Abendstunden dauern. So lange blieb die Autobahn in Richtung Süden zwischen den Anschlussstellen Neumünster Nord und Neumünster Mitte gesperrt. Es gab erhebliche Verkehrsbehinderungen, wie der Polizeisprecher sagte. Angaben zur Schadenshöhe machte die Polizei zunächst nicht.