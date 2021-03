Umwelt : Umfrage: Hamburger halten Atomausstieg für gut, aber zu spät

Eine große Mehrheit der Hamburger hält den Atomausstieg Deutschlands laut einer Umfrage für richtig, allerdings kommt er ihrer Ansicht nach zu spät.

Hamburg | Etwa 80 Prozent der Befragten stehen hinter der Entscheidung der Bundesregierung, heißt es in einer am Mittwoch veröffentlichten Befragung des Nürnberger Marktforschungsinstituts Mindline Energy im Auftrag des städtischen Versorgers Hamburg Energie. Anlass für die Umfrage ist der zehnte Jahrestag der Nuklearkatastrophe in Fukushima am 11. März 2011. E...

