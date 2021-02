Tarife : Umfrage: 4000 Jobs in norddeutschen Metallindustrie bedroht

Pünktlich zur dritten Tarifrunde in der norddeutschen Metall- und Elektroindustrie haben Arbeitgeberverbände Ergebnisse einer neuen Konjunkturumfrage vorgelegt. Und danach stehen in den nächsten Monaten in der Branche viele Jobs auf dem Spiel.

Bremen | In der norddeutschen Metall- und Elektroindustrie droht laut einer Umfrage von Arbeitgeberverbänden in den nächsten Monaten der Verlust von mindestens 4000 Arbeitsplätzen. „Besonders im Schiff- und Flugzeugbau droht angesichts weggebrochener Aufträge ei...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.