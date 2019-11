Theater : Umbau für «Harry Potter»-Theaterstück in Hamburg im Zeitplan

Mehr als vier Monate vor der deutschen Premiere des Theaterstücks «Harry Potter und das verwunschene Kind» ist der Umbau des Mehr!-Theaters am Großmarkt vollends im Zeitplan. «Ein Großteil der Bühnendekoration ist schon eingebaut», sagte Produzent Maik Klokow am Mittwoch in Hamburg. Dennoch sei das Theater noch eine große Baustelle. Bis zur deutschen Erstaufführung im März 2020 werden etwa 45 Millionen Euro in den Umbau des Theaters und die Produktion des Theaterstücks geflossen sein.

06. November 2019, 14:04 Uhr

Der nun noch 1673 Plätze bietende Innenraum erinnert mit seinen großen, beleuchteten Ziegelsteinbögen an eine große Bahnhofshalle - eine mit einem berühmten magischen Extragleis. «Damit sollen die Zuschauer direkt in das Stück hineingezogen werden», sagte Klokow weiter. Neben den sichtbaren Änderungen waren auch hinter und unter den Kulissen umfangreiche Bauarbeiten nötig. Auch, damit beispielsweise die Zaubertricks funktionieren.

Das Theaterstück von J. K. Rowling spielt 19 Jahre nach dem letzten regulären Buch. «Harry Potter and the Cursed Child» feierte im Juli 2016 in London seine Weltpremiere. Eine Besonderheit des Stückes ist, dass es in zwei Teile unterteilt ist. Theaterbesucher müssen sich auf insgesamt fünf Stunden Theater einstellen, die entweder an einem Tag oder verteilt auf zwei Tage gezeigt werden.