Pferdesport : Überraschung durch Pato Muente: Sieg im Spring-Derby

Der für Slowenien startende Pato Muente hat das 88. deutsche Spring-Derby in Hamburg gewonnen. Der in Argentinien geborene Reiter setzte sich am Sonntag im Stechen des mit 120 000 Euro dotierten Klassikers auf Zera durch. Vor etwa 25 000 Zuschauern in Klein Flottbek blieb das Paar im entscheidenden Durchgang als einziges ohne Abwurf. Zweiter wurde Gilbert Tillmann aus Grevenbroich auf Claus Dieter (4 Strafpunkte/50,12 Sekunden) vor Nisse Lüneburg aus Wedel mit Cordillo (4/55,16). Nur diese drei Reiter waren im Normalumlauf auf dem legendären Kurs ohne Strafpunkte geblieben. Damit erhöhte sich die Zahl der Nullfehlerritte seit 1920 auf 154.

von dpa

erstellt am 28.Mai.2017 | 17:26 Uhr