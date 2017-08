Handball : Überraschender Dämpfer für Flensburg

Titelaspirant SG Flensburg-Handewitt hat gleich am zweiten Spieltag der Handball-Bundesliga einen überraschenden Dämpfer hinnehmen müssen. Bei der zuvor in diesem Jahr noch sieglosen TSV Hannover-Burgdorf unterlag das Team des neuen Trainers Maik Machulla am Donnerstagabend nach katastrophaler erster Halbzeit mit 29:32 (13:20). Nationalspieler Kai Häfner führte die Niedersachsen mit sieben Treffern zum langersehnten Erfolgserlebnis. Die ebenfalls je sieben Tore von Flensburgs Holger Glandorf und Rasmus Lauge halfen der SG auch nicht.