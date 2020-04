Prozesse : Überfall auf Lkw mit 1,1 Tonnen Kokain: Wende in Prozess

Im Hamburger Prozess um den Schmuggel von 1,1 Tonnen Kokain zeichnet sich fast ein Jahr nach Beginn der Verhandlung eine Wende ab. Die Strafkammer am Landgericht hat den acht Angeklagten im Alter von 26 bis 51 Jahren einen Verständigungsvorschlag gemacht. Nach Angaben eines Gerichtssprechers könnten die Männer mit Strafen von maximal dreieinhalb bis elf Jahren rechnen, wenn sie umfangreiche Geständnisse ablegen. Vier der Angeklagten nahmen das Angebot am Dienstag an, wie der Sprecher sagte.

Avatar_shz von dpa

28. April 2020, 17:54 Uhr

Dabei handele es sich um drei Männer, die bei der Entladung des Kokains von einem entführten Lastwagen geholfen haben sollen. Der vierte Angeklagte soll an dem Überfall auf den Lkw beteiligt gewesen und dem Fahrer Fesseln angelegt haben. Er muss nun mit siebeneinhalb bis acht Jahren Haft rechnen.

Die acht Beschuldigten sollen am 8. November 2018 einen Lastwagen an der Autobahn 7 bei Garlstorf südlich von Hamburg überfallen haben. Der Lastwagenfahrer sollte einen aus Brasilien verschifften Container mit Gelatine nach Süddeutschland bringen. Tatsächlich befanden sich in dem Behälter auch 1100 Päckchen mit reinem Kokain. Der Anklage zufolge gaben sich drei Männer bei dem Überfall als Polizisten aus. Zwei andere Angeklagte sollen den Lastwagen zu einer Lagerhalle in Hamburg-Rothenburgsort gefahren haben. Dort begannen sie den Angaben nach mit drei Komplizen, das Kokain zu entladen. Spezialkräfte der Polizei überraschten sie dabei und nahmen sie fest.

Im Falle der übrigen vier Angeklagten, denen längere Gefängnisaufenthalte drohen, konnten sich die Prozessbeteiligten am Dienstag noch nicht auf einen Strafrahmen einigen. Der Prozess soll an diesem Mittwoch fortgesetzt werden. Die ersten Aussagen werden für den 6. Mai erwartet. Das Verfahren der geständigen Angeklagten würde abgetrennt werden, sagte der Gerichtssprecher. Der Prozess hatte am 8. Mai vergangenen Jahres begonnen.