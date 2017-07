Kriminalität : Überfall auf Juwelier: Keine Spur von Tätern

vergrößern 1 von 1 Foto: Friso Gentsch 1 von 1

Nach dem Überfall auf ein Juweliergeschäft in Timmendorfer Strand hat von den Tätern auch am Freitagmorgen jede Spur gefehlt. Die Ermittlungen hätten zunächst zu keinen neuen Ergebnissen geführt, sagte ein Polizeisprecher. Zwei Männer hatten am Donnerstag die Angestellten des Geschäftes mit einer Schusswaffe bedroht, eine Vitrine eingeschlagen und Uhren aus der Auslage geraubt. Anschließend wollten die Täter mit einem Motorroller flüchten, dieser sprang jedoch nicht an. Der Roller sei mittlerweile auf Spuren untersucht worden, so der Polizeisprecher. Zur Höhe der Beute konnte die Polizei am Morgen zunächst keine Angaben machen.

Pressemitteilung der Polizei

von dpa

erstellt am 28.Jul.2017 | 08:23 Uhr