Kriminalität : Überfälle auf Taxifahrer im Kreis Pinneberg häufen sich

Innerhalb weniger Tage haben Unbekannte im Kreis Pinneberg drei Taxifahrer überfallen. In der Nacht zum Montag bedrohte ein Mann einen Taxifahrer am Pinneberger Bahnhof mit einer Schusswaffe, teilte die Polizei mit. Sein Komplize, ein angeblicher Fahrgast, hatte den Fahrer zuvor in ein Gespräch verwickelt. Beide Männer flohen kurz darauf ohne Diebesgut.

von dpa

09. April 2018, 16:56 Uhr

Zwei ähnliche Vorfälle hatten sich bereits in der vergangenen Woche ereignet: In der Nacht zum Samstag wurde ein Taxifahrer am Halstenbeker S-Bahnhof ebenfalls von einem angeblichen Fahrgast abgelenkt, als ein Maskierter die Fahrertür öffnete und ihn aufforderte, sein Bargeld herauszugeben. Die beiden Männer erbeuteten nach Angaben der Polizei einen dreistelligen Betrag. In der Nacht zum Donnerstag wurde ein weiterer Taxifahrer vor einem Schnellrestaurant in Pinneberg mit einem Messer bedroht, auch er musste einen unbekannten Betrag an Bargeld herausgeben. Die Polizei sucht nach Zeugen.