Unfälle : Über rote Ampel gefahren: Fahrerin lebensgefährlich verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Hamburg ist eine 24-Jährige mit ihrem Wagen gegen einen Lichtmast geprallt und lebensgefährlich verletzt worden.

Hamburg | Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war die Frau auf dem Weg in die Innenstadt an einer Kreuzung über Rot gefahren, mit einem anderen Fahrzeug zusammengestoßen und dann gegen den Lichtmast geprallt. Das Auto wurde dabei in zwei Teile gerissen. Die Frau wurde in ein Krankenhaus gebracht. ...

