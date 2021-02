Kriminalität : Über 100 Kilogramm Marihuana in Barsbüttel sichergestellt

Die Polizei hat mehr als 100 Kilogramm Marihuana aus Spanien in Barsbüttel (Kreis Stormarn) sichergestellt.

Barsbüttel | Vier Männer im Alter von 32 bis 49 Jahren wurden am Sonnabend festgenommen, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag mitteilten. Zwei der Verdächtigen kamen in Untersuchungshaft. Die beiden 32- und 47-Jährige hatten aufgrund von Erkenntnissen aus an...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.