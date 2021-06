Musik : Udo Lindenbergs zweites Zuhause ist auf dem Kiez

Der „geilen Meile“ Reeperbahn hat Udo Lindenberg musikalisch ein Denkmal gesetzt. Dem Musiker selbst ist dort die multimediale Panik City gewidmet - und die ist nach monatelanger Pause nun wieder „ready to rock 'n' roll“.

Hamburg | Rockmusiker Udo Lindenberg (75) freut sich nach einem „hammerharten Entzug“ auf die Wiedereröffnung der Panik City in Hamburg. Von Donnerstag (1. Juli) an fährt der gläserne Fahrstuhl am Klubhaus St. Pauli wieder nach oben ins „Udoversum“. Auf Tour durch die multimediale Erlebniswelt rund um das Leben der Rocklegende geht es mit medizinischer oder FFP...

