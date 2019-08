Verkehr : U3 fährt wieder zwischen Schlump und Kellinghusenstraße

Der Verkehr auf der Hamburger U-Bahnlinie U3 ist nach Reparaturarbeiten zwischen den Stationen Schlump und Kellinghusenstraße am frühen Donnerstagmorgen wieder aufgenommen worden. Das teilte eine Sprecherin des Hamburger Verkehrsverbundes mit. Ein Lkw hatte am Dienstag eine über 100 Jahre alte Brücke am Eppendorfer Baum gerammt und beschädigt. Da ein Stück des Trägers ausgetauscht und ein neues Teil eingesetzt und eingeschraubt werden musste, haben die Reparaturarbeiten länger gedauert als gedacht, sagte ein Sprecher der Hochbahn.

von dpa

01. August 2019, 08:27 Uhr

Zwischen den Haltestellen Eppendorfer Baum und Schlump wurde während der Reparaturarbeiten ein Pendelverkehr eingerichtet. Zwischen Eppendorfer Baum und Kellinghusenstraße gab es einen Ersatzverkehr mit Bussen. Die Linie U3 verkehrt ohnehin schon für längere Zeit nicht durchgängig auf ihrer Route, weil die Haltestelle Landungsbrücken barrierefrei umgebaut wird.