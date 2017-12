Boxen : U22-Europameister Kadiru erstmals deutscher Boxmeister

U22-Europameister Peter Kadiru ist nun auch deutscher Meister. Der 20 Jahre alte Amateur-Boxer aus Hamburg hat bei den 95. deutschen Meisterschaften in Lübeck am Samstagabend den Titel im Superschwergewicht gewonnen. Im Finale bezwang der in Schwerin trainierende Schützling von Trainer Michael Timm den Berliner Alexander Müller vom Berge einstimmig mit 5:0 nach Punkten.