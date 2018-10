Musik : U2 geben Konzert in der Hamburger Barclaycard-Arena

von dpa

03. Oktober 2018, 09:07 Uhr

Im Rahmen ihrer Europatour «eXPERIENCE + iNNOCENCE» gibt die irische Rockband U2 am Mittwochabend ein Konzert in der Hamburger Barclaycard-Arena. Fans können sich auf ein Wiedersehen mit den Musikern um Frontmann Bono (58) freuen. Neben aktuellen Songs werden die Musiker auch Klassiker wie «Sunday, Bloody Sunday», «One» und «Vertigo» spielen. In diesem Jahr feiert die Band ihren 40. Namenstag. 1976 kamen die vier Musiker unter dem Namen «Feedback» zusammen. Zwei Jahre später tauften sie sich dann um. Am Donnerstag wird es ein Zusatzkonzert in Hamburg geben. Die Europatour endet im November in ihrer Heimatstadt Dublin.