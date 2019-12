Medien : Tusk und Gauck warnen vor «aggressiver Politik» Putins

Altbundespräsident Joachim Gauck und der bisherige EU-Ratspräsident Donald Tusk haben am Sonntag vor Gefahren aus Russland für die europäischen Einheit gewarnt. Bei der Verleihung des Marion-Dönhoff-Preises an Tusk sagte Gauck in Hamburg: «Die Einheit der EU zu erhalten, war Tusks bestimmende Richtschnur. Ihn besorgte die aggressive Politik (von Präsident Wladimir) Putins, die sich nicht nur bei der Besetzung der Krim und in der Ostukraine zeigte, sondern auch an seinen Spaltungsversuchen innerhalb der EU.»

Tusk appellierte in seiner Dankesrede an die Europäer, sich nicht auseinanderdividieren zu lassen. Sie sollten die transatlantischen Beziehungen pflegen, unabhängig davon, wer gerade US-Präsident sei. Die Ukraine dürfe nicht im Stich gelassen werden. «Die Ukraine zu unterstützen, liegt im eigenen Interesse Europas.» Die europäische Sicherheit sei wichtiger als kurzfristige Interessen an Russland.