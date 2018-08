Fußball : TuS Dassendorf: Trotz des Pokal-Aus überwiegt der Stolz

Nach dem Aus im DFB-Pokal beginnt für die TuS Dassendorf nun wieder der Alltag in der Oberliga Hamburg. Doch das größte Spiel der Clubgeschichte wird dem Dorfclub noch lange in Erinnerung bleiben.

19. August 2018, 13:43 Uhr

Die Überraschung im DFB-Pokal blieb aus, dennoch gab es bei Oberliga-Meister TuS Dassendorf nur zufriedene Gesichter. «Ich bin stolz auf meine Mannschaft und das Umfeld, das dieses Erlebnis ermöglicht hat», sagte Trainer Elard Ostermann nach der knappen 0:1 (0:1)-Niederlage des krassen Außenseiters gegen den Zweitligisten MSV Duisburg. «Das war ein tolles Event für uns als Dorfverein», erklärte Sportchef Jan Schönteich. Nach Monaten der Feierlichkeiten mit dem Oddset-Pokalsieg, der fünften Oberliga-Meisterschaft in Serie und dem DFB-Pokal-Hit beginnt für die TuS nun wieder der Alltag: Am Samstag geht es in der Oberliga Hamburg gegen Buchholz 08.

In Erinnerung bleiben die kleinen Geschichten rund um das größte Spiel der Clubgeschichte. So übertraf der Besuch von 3500 Fans die Einwohnerzahl des Dorfs aus dem Kreis Herzogtum Lauenburg. Im Stadion waren auch Peter Martens und Thomas Hoffmann, die bis Ende Mai das TuS-Trainerduo bildeten. Stilgerecht als Anhänger mit Sonnenbrille und Bierbecher saß Hoffmann unweit der Trainerbänke und ließ es sich in der Schlussphase nicht nehmen, Anweisungen aufs Feld zu brüllen.

Doch es haperte mit der Umsetzung, der TuS hatte in 90 Minuten gerade mal eine Torchance. «Gegen Profis brauchst du auch das Glück, dass vorn einer 'reinflutscht», meinte der frühere HSV- und Bochum-Profi Ostermann. Das entscheidende Tor durch Boris Taschtschy (23. Minute) gelang den Gästen. «Sportlich waren wir bis auf die Anfangsphase gut eingestellt und diszipliniert», sagte Ostermann.

Schönteich lobte das gute Verhältnis zum MSV, wünschte ihm viel Glück im DFB-Pokal und sorgte für den Spruch des Tages: «Den schwersten Brocken auf dem Weg nach Berlin habt Ihr jetzt ja aus dem Weg geräumt.»