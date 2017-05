Schifffahrt : Tui Cruises tauft sechstes Flottenschiff in Hamburg

Die Kreuzfahrtreederei Tui Cruises tauft heute in Hamburg ihr sechstes Flottenschiff, die «Mein Schiff 6». Als Taufpatin fungiert Iveta Apkalna, die lettische Titularorganistin der Elbphilharmonie. Das Schiff soll für die Zeremonie vor dem Konzerthaus liegen. Nach dem traditionellen Taufspruch und dem Zerschellen einer Champagnerflasche am Bug ist zum Abschluss ein Feuerwerk vorgesehen. Anschließend geht das Schiff auf einen Kurztripp und läuft am 3. Juni in Kiel ein. Die «Mein Schiff 6» hat 15 Decks und Platz für 2534 Reisende.