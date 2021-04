Technik : Tüv Nord schwenkt auf Digitales um und will impfen

Von der Schutzmaske bis zum Atomkraftwerk prüft der Tüv so ziemlich alles. Die Nord-Gruppe zieht einen Strich unter das Pandemie-Jahr 2020 - und erklärt, was die Krise für das künftige Geschäft bedeutet.

Hannover | Der Tüv Nord hat die Corona-Krise zum Ausbau seines Digitalgeschäfts genutzt und mehr Medizinprodukte geprüft. Die Rückgänge insgesamt konnte die Gruppe 2020 bei gleichzeitig hohen Investitionen aber nicht ausgleichen. Vorstandschef Dirk Stenkamp sprach am Dienstag von einer noch „robusten“ Entwicklung. So habe der Prüfkonzern mit Hauptsitz in Hannove...

