Bürgerschaft : Tschentscher will in Digitalisierung und Klima investieren

Fast 36 Milliarden Euro umfasst der Doppelhaushalt 2021/22. Hamburgs Bürgermeister Tschentscher will Milliarden in die Digitalisierung, den Klimaschutz und in die Mobilität stecken. Die Opposition nutzte die Haushaltsdebatte für eine Abrechnung mit der rot-grünen Politik.

Hamburg | Trotz milliardenschwerer Corona-Kosten setzt Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher im Doppelhaushalt 2021/22 auf hohe Investitionen vor allem in die Digitalisierung, den Klimaschutz und in die Mobilität. „Dieser Haushaltsplan enthält starke Konjunkturimpulse für Hamburg mit Investitionen von mehr als vier Milliarden Euro“, sagte der SPD-Politiker ...

