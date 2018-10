Verkehr : Tschentscher und Pofalla besuchen überlasteten Hauptbahnhof

Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) und Bahn-Infrastrukturvorstand Ronald Pofalla wollen am heutigen Donnerstag über Möglichkeiten einer Entlastung des Hamburger Hauptbahnhofs sprechen. Geplant ist auch ein gemeinsamer Rundgang über den Verkehrsknotenpunkt. Mit einer halben Million Nutzern täglich gilt der Hamburger Hauptbahnhof als der meistfrequentierte Deutschlands und nach dem Gare du Nord in Paris als der zweitmeistgenutzte in Europa. Seit langem stößt er an seine Kapazitätsgrenzen. Eine Erweiterung des Bahnhofs durch weitere Gleise ist aufgrund der baulichen Gegebenheiten nicht möglich.

von dpa

18. Oktober 2018, 02:42 Uhr

Entlastung soll der Bau der von Hamburg und Schleswig-Holstein gemeinsam geplanten S4 von Altona nach Bad Oldesloe bringen, weil Regionalzüge im Bahnhof wegfallen und so zusätzliche Kapazitäten geschaffen werden könnten. Ein Baubeginn ist allerdings noch nicht absehbar. Zwar sind die Pläne im Bundesverkehrswegeplan enthalten, über die Finanzierung muss aber noch entschieden werden.

Erleichterungen für die Zugreisenden sollen nach Planungen der Bahn auch zusätzliche Zugänge zu den Bahnsteigen von der Steintorbrücke aus bringen. Die Stadt prüft derzeit in einer Verkehrsstromanalyse mögliche Umbauszenarien im Bahnhofsumfeld. Wann sie realisiert werden können, steht ebenfalls noch nicht fest.