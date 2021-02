Gesundheit : Tschentscher sieht Impfzeitplan skeptisch

Nicht die Terminvergabe, sondern der mangelnde Impfstoff sei das Problem, sagt Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher. Dennoch läuft es im Hamburger Impfzentrum nicht reibungslos.

Hamburg | In Hamburg wird die Vergabe Tausender Termine für das Corona-Impfzentrum in den Messehallen am Dienstag fortgesetzt. Von den 33 500 Terminen, die ursprünglich schon am Montag für den Zeitraum bis März vergeben werden sollten, sei mit etwa 17 000 nur gut...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.