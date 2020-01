Parteien : Tschentscher: Scholz wäre geeigneter Kanzlerkandidat

Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher hält Finanzminister Olaf Scholz nach eigener Aussage für einen geeigneten Kanzlerkandidaten der SPD. Auf eine entsprechende Frage sagte der SPD-Politiker dem «Spiegel»: «Ja, unbedingt.» Scholz sei einer der besten Politiker Deutschlands. Er selbst sei ein anderer Typ als Scholz, so Tschentscher: «Ich habe, glaube ich, mehr Freude daran, mit Bürgern ins Gespräch zu kommen, mache auch gerne mal Small Talk. Deshalb sagen viele, dass ich nahbarer erscheine.»

21. Januar 2020, 05:58 Uhr

Tschentscher ist seit 2018 Bürgermeister in Hamburg. Dort folgte er auf Scholz. Am 23. Februar findet in Hamburg die Bürgerschaftswahl statt.