Gesundheit : Tschentscher mahnt zur Vorsicht

Noch zwei, drei Monate durchhalten, dann dürfte sich das Leben wieder normalisieren, meint Hamburgs Bürgermeister Tschentscher. Vor weiteren Lockerungen kommt wegen steigender Infektionszahlen aber erst einmal eine schärfere Maskenpflicht.

Hamburg | Vor der Ministerpräsidentenkonferenz zur Corona-Lage in der kommenden Woche hat Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) erneut zur Vorsicht in Sachen Lockerungen gemahnt. Dass die Infektionszahlen bundesweit und auch in Hamburg wieder stiegen, s...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.