Senat : Tschentscher in Quarantäne: Corona-Inzidenz wieder über 150

Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher mahnt zur Vorsicht: die Infektionsdynamik müsse abgebremst werden. Die Corona-Inzidenz in der Hansestadt steigt unterdessen weiter - und der Regierungschef selbst begibt sich vorsichtshalber in häusliche Isolation.

Hamburg | Nach einem Hinweis der Corona-Warn-App ist Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) in Quarantäne gegangen. Die Warnung stehe offenbar im Zusammenhang mit der Bundesratssitzung am vergangenen Freitag, nach der zahlreiche im Plenarsaal Anwesende einen entsprechenden App-Hinweis erhalten hätten, teilte Senatssprecher Marcel Schweitzer am Montag m...

