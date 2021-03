Senat : Tschentscher hilft im Labor des Impfzentrums

Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher hat sich im Impfzentrum in den Messehallen als Hilfskraft verdingt.

Messe Hamburg | Der Arzt und SPD-Politiker bereitete am Sonntag im Labor des Zentrums die Spritzen vor und zog den Impfstoff von Biontech/Pfizer auf. „Es geht darum, dass genau die exakte Menge des Impfstoffs am Ende für die Patienten in der Spritze ist. Deswegen muss man hier den Impfstoff sehr sorgfältig vorbereiten“, sagte der Bürgermeister. Begleitet wurde Tschen...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.