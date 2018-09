Senat : Tschentscher erwartet neue Impulse für den Hafen

Der Hamburger Hafen steht nach den Erwartungen von Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) vor einem Aufschwung, wenn wesentliche Bremsklötze abgeräumt sind. «Wir haben ein großes Potenzial, nach vorn zu kommen», sagte Tschentscher am Dienstagabend vor dem «Club Hamburger Wirtschaftsjournalisten». Wenn die Elbvertiefung umgesetzt werde, so sende das ein positives Signal an die großen Reedereien, die ihre Fahrpläne entsprechend gestalten würden. Auch ein Problem bei der Erhebung der Einfuhrumsatzsteuer, das bislang den Hamburger Hafen gegenüber den Konkurrenzhäfen in Rotterdam und Antwerpen benachteiligt, werde demnächst gelöst.

Die Umschlagzahlen des Hamburger Hafens stagnieren seit einigen Jahren und er ist im Wettbewerb zurückgefallen. Das ändere nichts an der grundlegenden Bedeutung des Hafens für die Hansestadt, sagte Tschentscher. Die Erreichbarkeit einer Stadt über das Wasser, die Schiene, die Straße und die Luft sei eine der wesentlichen Voraussetzungen für eine gute wirtschaftliche Entwicklung. Hamburg verfüge über einen gesunden Branchenmix und setze auf Wissenschaft und Digitalisierung, Weltoffenheit und Ökologie, damit Stadt und Wirtschaft weiter wachsen könnten.