G20 : Trump und Putin schwänzen wichtige G20-Sitzung

Das lang erwartete Treffen von US-Präsident Donald Trump und Russlands Staatschef Wladimir Putin findet angeblich parallel zu einer Arbeitssitzung des Hamburger G20-Gipfels statt. Die Begegnung sei für Freitag 16.00 Uhr geplant, meldete die russische Agentur Interfax am Donnerstag. Sie nannte aber keine Quelle. Das Treffen werde etwa eine Stunde dauern. Dazu müssten sich Trump und Putin aus der zweiten Plenarrunde absetzen, die sich nach dem Willen von Kanzlerin Angela Merkel mit nachhaltiger Entwicklung, Klima- und Energiefragen beschäftigen wird. Sollte es so kommen, könnte Trump der Diskussion über seine Rolle in der Klimapolitik ausweichen. Er will aus dem Pariser Klimaabkommen aussteigen.

von dpa

erstellt am 06.Jul.2017 | 19:28 Uhr