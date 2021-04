Prozesse : Trucker betäubt und beraubt: Sieben Jahre Haft

Wegen schweren Raubes in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung ist eine 56-jährige Frau am Dienstag vor dem Hamburger Landgericht zu einer Haftstrafe von sieben Jahren verurteilt worden.

Hamburg | Die 3. Große Strafkammer sah es als erwiesen an, dass die Frau in acht Fällen zwischen Juni 2018 und September 2020 Männer zunächst mit Schlaf- und Beruhigungsmitteln betäubt und dann ausgeraubt hatte. Das Gericht ordnete zudem an, dass die alkoholabhängige Frau nach Verbüßung von 18 Monaten Haft einen zweijährigen Aufenthalt in einer Entziehungsansta...

