Bildung : Trotz G9 kein Run auf Gymnasien im Norden

«G9 kommt an - aber einen Run auf Gymnasien gibt es nicht» - so hat Schleswig-Holsteins Bildungsministerin Karin Prien (CDU) am Freitag die Aufnahmezahlen zum neuen Schuljahr für die 5. Klassen an den weiterführenden Schulen in Schleswig-Holstein kommentiert. Damit hätten sich Befürchtungen nicht bestätigt, die angesichts der geplanten flächendeckenden Rückkehr zum Abitur nach neun Jahren am Gymnasium aufgekommen waren. Dem Ministerium zufolge wurden für die 5. Klassen zum Schuljahr 2018/2019 an den Gymnasien und Gymnasien mit Gemeinschaftsschulteil insgesamt 10 968 Schüler aufgenommen und damit 5,6 Prozent mehr als vor einem Jahr.

von dpa

06. April 2018, 16:39 Uhr

An Gemeinschaftsschulen mit Oberstufe waren es 4390 Schüler, ein Minus von 0,6 Prozent. 8324 Schüler an den Gemeinschaftsschulen ohne Oberstufe bedeuteten einen Rückgang von 0,8 Prozent. «Die Rückkehr zum neunjährigen Bildungsgang an den Gymnasien war die Antwort auf die Wünsche vieler Schülerinnen und Schüler, Eltern und Lehrkräfte», sagte Prien. Sie habe schon bei der Änderung des Schulgesetzes nicht mit einem Sturm auf die Gymnasien gerechnet, allenfalls mit leichten Veränderungen der Zahlen. «Und so ist es erfreulicherweise jetzt auch gekommen.» Dass die Aufnahmezahlen an den Gemeinschaftsschulen fast konstant blieben, wertete Prien als Beleg für die Qualität und die guten Profilangebote dieser Schulen.