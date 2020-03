Krankheiten : Trotz Abstandsregelung: Fluggäste warten dicht beieinander

Avatar_shz von dpa

23. März 2020, 21:00 Uhr

Wegen der Coronavirus-Pandemie gibt es derzeit kaum Flüge und wenig Passagiere am Hamburger Flughafen. Und trotzdem scheint es einigen Fluggästen nicht so ernst mit der Abstandsregelung zu sein. So war zum Beispiel am Check-In-Schalter eines Fluges nach Vilnius (Litauen) am Montag eine dichte Schlange zu beobachten. Die Menschen warteten gedrängt neben- und hintereinander an der Gepäckaufgabe. Wie die Bundespolizei mitteilte, arbeiten Flughafen und Polizei eng zusammen, um die Einhaltung der Regelungen sicherzustellen und einzuschreiten, falls es nötig ist.