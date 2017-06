Wissenschaft : Trio um Lübecker Forscher erhält Europäischen Erfinderpreis

Der Lübecker Wissenschaftler Robert Huber ist Träger des Europäischen Erfinderpreises 2017. Die Auszeichnung nahm Huber am Donnerstag zusammen mit den amerikanischen Wissenschaftlern James Fujimoto und Eric Swanson in Venedig entgegen, wie das Europäische Patentamt (EPA) mitteilte. Gemeinsam hatte das Trio ein Verfahren entwickelt, das es erlaubt, in mikroskopischer Auflösung Aufnahmen von menschlichem Gewebe zu machen, ohne dass dafür Gewebe entnommen werden muss.