Kriminalität : Trickbetrug: Falsche Schornsteinfeger berauben 83-Jährigen

Ein 83 Jahre alter Rentner ist in Norderstedt (Kreis Segeberg) Opfer zweier Trickbetrüger geworden. Die beiden Tatverdächtigen gaben sich laut Polizeiangaben am Mittwoch als Schornsteinfeger aus, um sich so Zugang zum Haus des Mannes zu verschaffen. Während einer der Betrüger den 83-Jährigen in ein Gespräch verwickelte, suchte sein Komplize im Obergeschoss nach Wertgegenständen. Erst als die Männer nach vermeintlich erledigter Arbeit mehrere Hundert Euro von dem Rentner forderten und diesen mehrfach anschrien, kam ihm eine Nachbarin zur Hilfe. Die Trickbetrüger ergriffen mit ihrer Beute in bisher unbekannter Höhe die Flucht.