Verkehr : Treffen für besseren Schutz vor gefährlichen Lkw-Unfällen

Ein besserer Schutz von Radfahrern und Fußgängern vor gefährlichen Unfällen mit abbiegenden Lastwagen ist am heutigen Dienstag Thema eines Treffens in Berlin. Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) will damit einen Anstoß geben, dass mehr Laster schnell mit einer neuen Sicherheitstechnik gegen den «toten Winkel» ausgestattet werden. Erwartet werden Vertreter von Autoindustrie, Logistikbranche, Prüforganisationen, Verkehrssicherheitsexperten, Autofahrer- und Radfahrerclubs. Bei der «Aktion Abbiege-Assistent» soll es auch darum gehen, dass sich Firmen verpflichten, ihre Lkw-Flotten nachzurüsten.

von dpa

10. Juli 2018, 03:06 Uhr

Immer wieder kommt es zu schweren Unfällen, wenn meist erhöht sitzende Lkw-Fahrer Radler oder Fußgänger übersehen, die sich neben ihrem Fahrzeug befinden. Abbiege-Assistenten können Warnsignale aussenden oder automatisch bremsen. Union und SPD haben auch im Koalitionsvertrag vereinbart, diese Technik für neue Lastwagen und Busse zur Pflicht zu machen. Dies ist aber auf EU-Ebene zu regeln.