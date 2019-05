Pferdesport : Treffen der ehemaligen Sieger beim 90. Derby

Mit zahlreichen ehemaligen Siegern feiert das deutsche Spring- und Dressur-Derby in diesem Jahr seine 90. Auflage. Nach Angaben von Veranstalter Volker Wulff will unter anderen Rekordgewinner Nelson Pessoa am 2. Juni nach Hamburg kommen. Der mittlerweile 83 Jahre alte Brasilianer gewann das Blaue Band zwischen 1962 und 1994 sieben Mal.

von dpa

07. Mai 2019, 16:24 Uhr

Wulff gab sich am Dienstag optimistisch, dass am letzten Tag des Traditionsturniers weitere ehemalige Stars dabei sein werden. So sollen auch die Österreicher Hugo Simon und Thomas Frühmann ihre Bereitschaft signalisiert haben.

Andere frühere Gewinner wie der viermalige Olympiasieger Ludger Beerbaum, Gilbert Tillmann, Carsten-Otto Nagel oder der letztjährige Sieger Matthew Simpson aus Großbritannien sind bei der Veranstaltung vom 29. Mai bis 2. Juni im Derbypark Klein Flottbek ohnehin dabei.

Die Feier zur 90. Auflage mit den ehemaligen Gewinnern wird in einer einstündigen Pause des mit 120 000 Euro dotierten Derbys stattfinden. Im kommenden Jahr wird das Spring-Derby insgesamt 100 Jahre alt. 1920 wurde erstmals über den berühmten Parcours mit Hindernissen wie dem Wall und Pulvermanns Grab geritten.

Die höchstdotierte Prüfung ist in diesem Jahr erneut der Große Preis am Samstag. Das mit 300 000 Euro dotierte Springen gehört zur Millionenserie Global Champions Tour. Laut Wulff werden etwa 25 Reiter aus den ersten 50 der Weltrangliste in die Hansestadt kommen. Insgesamt ist das Derby-Turnier mit 1,45 Millionen Euro dotiert, der Etat beläuft sich auf 3,6 Millionen Euro.

Zu den prominentesten Starterinnen im Springen zählt Jennifer Gates, Tochter von Microsoft-Gründer Bill Gates. In der Dressur gibt es sogar eine königliche Teilnehmerin: die thailändische Prinzessin Sirivannavari Nariratana wird bei kleineren Prüfungen starten.