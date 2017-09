Parteien : Trauerfeier für CDU-Politiker Axel Bernstein

Mit einer ergreifenden Trauerfeier in der Christuskirche in Wahlstedt (Kreis Segeberg) haben Familie, Freunde und Parteifreunde Abschied genommen vom CDU-Politiker Axel Bernstein. Der Landtagsabgeordnete und frühere Landesgeschäftsführer der schleswig-holsteinischen CDU war am 24. August auf seinem Grundstück im Alter von nur 43 Jahren gestorben. Die Staatsanwaltschaft geht von einem Unglücksfall aus, Fremdverschulden schloss sie aus.